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13:36, 22 сентября 2024Культура

Стало известно о состоянии известной российской певицы после смерти сына

НТВ: у Ирины Понаровской начались проблемы с сердцем после смерти сына

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

У российской певицы Ирины Понаровской после смерти сына Энтони Родда возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на близких известной исполнительницы.

Певица тяжело переживает случившееся, признались они. Понаровская очень любила сына и возлагала на него много надежд, узнав о случившемся она «страшно кричала и плакала».

Как стало известно от соседей, Энтони вел здоровый образ жизни. Его часто видели гуляющим на площадке с ребенком и занимающимся спортом во дворе.

Джазовый музыкант Энтони Родд ушел из жизни 20 сентября в возрасте 39 лет. Согласно предварительной версии, причиной послужила острая сердечная недостаточность.

По данным правоохранительных органов, криминального следа в этой истории нет. Мужчина почувствовал себя плохо около пяти часов утра, находясь в своей московской квартире. Его жена вызвала скорую, но спасти музыканта не удалось.

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      Лилиана Набиуллина
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