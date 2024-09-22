Стало известно о состоянии известной российской певицы после смерти сына

НТВ: у Ирины Понаровской начались проблемы с сердцем после смерти сына

У российской певицы Ирины Понаровской после смерти сына Энтони Родда возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на близких известной исполнительницы.

Певица тяжело переживает случившееся, признались они. Понаровская очень любила сына и возлагала на него много надежд, узнав о случившемся она «страшно кричала и плакала».

Как стало известно от соседей, Энтони вел здоровый образ жизни. Его часто видели гуляющим на площадке с ребенком и занимающимся спортом во дворе.

Джазовый музыкант Энтони Родд ушел из жизни 20 сентября в возрасте 39 лет. Согласно предварительной версии, причиной послужила острая сердечная недостаточность.

По данным правоохранительных органов, криминального следа в этой истории нет. Мужчина почувствовал себя плохо около пяти часов утра, находясь в своей московской квартире. Его жена вызвала скорую, но спасти музыканта не удалось.