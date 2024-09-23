Безотлагательный обыск у мужа основательницы Wildberries признали законным

Суд признал законным ходатайство СК об обыске у Бакальчука

Замоскворецкий суд Москвы признал законным ходатайство следователя о проведении безотлагательного обыска дома у Владислава Бакальчука — мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Об этом сообщает ТАСС.

Просьба о проведении срочных следственных действий была удовлетворена судом. 20 сентября Следственный комитет (СК) России обратился в суд.

19 сентября Бакальчуку предъявили обвинения по четырем уголовным статьям после стрельбы, произошедшей накануне у головного офиса компании в центре Москвы. Его задержали на 48 часов, но затем отпустили без предъявления обвинения.

