Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:06, 23 сентября 2024Силовые структуры

Безотлагательный обыск у мужа основательницы Wildberries признали законным

Суд признал законным ходатайство СК об обыске у Бакальчука
Владислав Бакальчук

Владислав Бакальчук. Кадр: Ecommerce TV Russia / YouTube

Замоскворецкий суд Москвы признал законным ходатайство следователя о проведении безотлагательного обыска дома у Владислава Бакальчука — мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Об этом сообщает ТАСС.

Просьба о проведении срочных следственных действий была удовлетворена судом. 20 сентября Следственный комитет (СК) России обратился в суд.

19 сентября Бакальчуку предъявили обвинения по четырем уголовным статьям после стрельбы, произошедшей накануне у головного офиса компании в центре Москвы. Его задержали на 48 часов, но затем отпустили без предъявления обвинения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Названо количество выгорающих на работе россиян

      Москвичи пережили самую холодную ночь

      В России запретили считать классное руководство частью зарплаты учителей

      Бывший российский чиновник ушел на СВО после обвинения в коррупции

      Психолог раскрыла неочевидную опасность юбилеев

      Россиянам назвали важное действие перед покупкой недвижимости

      Россия назвала срок ожидания решения суда по делу о правах в Керченском проливе

      Дуров допустил передачу номеров пользователей Telegram «соответствующим органам»

      Путину рассказали о совершенно новой атомной энергетике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше