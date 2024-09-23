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20:03, 23 сентября 2024Спорт

Ефимова ответила на вопрос о желании жить в России

Пловчиха Ефимова заявила, что ей тяжело ответить, хочет ли она жить в России
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопрос о желании жить в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что ей тяжело сказать, хочет ли она связать дальнейшую жизнь с Россией. «Мне нравится дома, у меня тут семья, друзья. У меня также есть друзья там, но все равно меня все время тянет домой», — рассказала она.

Ранее Ефимова рассказала, что расстроилась после поездки на родину в город Волгодонск Ростовской области. Она отметила, что в городе много грязи и бездомных собак.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. С 2011 года она живет и тренируется в США.

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      Анастасия Борисова
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