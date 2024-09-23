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20:21, 23 сентября 2024Моя страна

Гигантскую подводную лодку привезли в российский регион

Огромную субмарину «Нептун» привезли в Свердловскую область

Кадр: Артем Чудинов / Городские порталы

Огромная субмарина «Нептун», созданная по проекту 19730 «Ихтиандр» в 1990 году, стала экспонатом музея Верхней Пышмы в Свердловской области. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».

«Нептун» является первым советским подводным аппаратом для туристических экскурсий, он вмещает группу из 44 туристов. Проект свернули из-за выявленных недостатков: в частности, у лодки нашли проблему с управлением в зонах сильных течений.

В 2012 году субмарину признали памятником науки и техники, ее теперь смогут увидеть посетители музейного комплекса Верхней Пышмы. Его директор Николай Резинских отметил высокую ценность гигантской подводной лодки.

«По техническим характеристикам это судно превосходило зарубежные экскурсионные подлодки того времени», — отметил он и добавил, что необходимо сохранить уникальный экспонат и рассказать посетителям о разработке советских конструкторов.

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      Варвара Кошечкина
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