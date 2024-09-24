Последний волк-людоед собрал новую стаю

В Индии хромой волк-людоед собрал новую стаю, когда старую поймали

Хромого волка-людоеда, терроризирующего индийский штат Уттар-Прадеш, заметили в новой стае. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

За считаные месяцы жертвами волков-людоедов стали десять человек, преимущественно дети. Пять хищников уже поймали, остается последний — хромой вожак, которого многие считают главным виновником нападений. В поисках участвуют 165 лесничих, но ему удается уходить от преследователей.

18 сентября хромого волка заметили на ферме в пяти километрах от села Сисайа-Чурамани, которое особенно пострадало в результате нападений. Он был не один. Местные жители считают, что ему удалось снова собрать стаю взамен потерянной.

Жители деревни видели стаю из четырех волков в манговом саду на моей ферме около четырех вечера. Один из них хромал. Там неподалеку волчье логово. И когда ливень или реки выходят из берегов, звери часто оттуда выходят владелец фермы

Сотрудники департамента лесного хозяйства побывали на месте происшествия и действительно нашли волчьи следы. Однако подтвердить, что там побывал именно хромой волк-людоед, пока не удалось.

По одной из версий, он мстит людям, потому что стал хромым по их вине. По другой, он охотится на людей, потому что из-за хромоты не может догнать другую добычу.

Последней жертвой волков-людоедов стала трехлетняя девочка: волки утащили ее 3 сентября. Кроме того, в первые дни сентября из-за нападений волков пострадали три взрослые женщины.