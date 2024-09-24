Российские военные взяли под контроль пути снабжения ВСУ в районе Кругляковки

Ганчев: войска РФ взяли под контроль пути снабжения ВСУ в районе Кругляковки

Российские военные взяли под контроль пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кругляковки Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«На данный момент под огневым контролем ВС РФ пути снабжения украинских войск в районе населенного пункта Кругляковка», — сказал он.

По его словам, украинские войска пытаются усилить свою группировку на этом направлении. Однако российская артиллерия и авиация не дают ВСУ такой возможности, подчеркнул Ганчев.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что армия Украины перетягивает войска на реке Оскол в Харьковской области в районе местного водохранилища. Он объяснил такое действия ВСУ продвижением российских войск под Купянском.