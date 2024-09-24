Марочко: ВСУ перетягивают силы на реке Оскол из-за продвижения ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перетягивают войска на реке Оскол в Харьковской области в районе местного водохранилища из-за продвижения российских войск под Купянском. О переброске украинских сил в разговоре с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«[ВС России] продолжают развивать успех на купянском направлении. (…) В связи с тяжелым положением дел украинское командование начало перебрасывать часть сил и средств на противоположный берег Оскольского водохранилища», — заявил Марочко.

Он отметил, что российские войска успешно наступают, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.

Ранее начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин назвал критической ситуацию на левобережье Купянска. По его словам, очень сложна ситуация в районе Заосколье — туда не могут добраться энергетики, газовики и работники коммунальных служб для возобновления коммуникаций.

