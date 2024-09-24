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08:46, 24 сентября 2024Бывший СССР

Военный эксперт рассказал о неудачных контратаках ВСУ под Волчанском

Марочко: ВСУ потеряли около 150 бойцов из-за неудачной контратаки под Волчанском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние несколько суток потеряли около 150 человек и контроль над несколькими опорниками из-за неудачных попыток провести контратаку под Волчанском в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, военные ВСУ за последние несколько суток провели в районе Липцев и Волчанска около пяти контратак, которые не привели к желаемому результату. Помимо этого, из-за сложной оперативно-тактической обстановки и задействования неквалифицированных специалистов вместо возвращения утраченных позиций командование ВСУ потеряло несколько опорных пунктов и лишилось около 150 человек личного состава.

Ранее стало известно, что украинская армия перебрасывает резервы к Харьковской области из-за наступления российских подразделений в направлении Купянска и Узлового. По мнению главы российской военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, командование ВСУ не даст оголить этот участок фронта, иначе российские силы возьмут под контроль все логистические пути.

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      Илья Таксюр
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