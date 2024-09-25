Готовность работодателей нанимать школьников оценили

В России восемь процентов работодателей готовы активно нанимать несовершеннолетних соискателей, а семь процентов согласны рассмотреть такую возможность, если сложатся подходящие условия. Это выяснили эксперты сервисов «Работа.ру» и «Подработка», организовавшие соответствующее исследование. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».
В то же время почти 40 процентов опрошенных компаний сказали, что у них нет вакансий для школьников.
Также оказалось, что 11 процентов компаний не планируют нанимать школьников, а 34 процентов признались, что вообще не рассматривают такой вариант.
Чаще всего интерес к школьникам-сотрудникам демонстрировали крупные и средние компании. А вот малый и микробизнес заявили о категорическом нежелании нанимать таких соискателей.
Что касается взглядов на эффективность работы несовершеннолетних, то 35 процентов компаний оценивают ее отрицательно, а 26 процентов считают, что школьник может эффективно трудиться.
Ранее выяснилось, что российские школьники (и мальчики, и девочки) считают самыми популярными профессии дизайнеров, психологов и айтишников.
Также есть сведения, что из-за нехватки кадров российский бизнес уже начал «вербовать» на работу школьников.