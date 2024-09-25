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13:57, 25 сентября 2024Экономика

Готовность работодателей нанимать школьников оценили

«Работа.ру»: лишь 8 процентов работодателей готовы нанимать несовершеннолетних

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В России восемь процентов работодателей готовы активно нанимать несовершеннолетних соискателей, а семь процентов согласны рассмотреть такую возможность, если сложатся подходящие условия. Это выяснили эксперты сервисов «Работа.ру» и «Подработка», организовавшие соответствующее исследование. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В то же время почти 40 процентов опрошенных компаний сказали, что у них нет вакансий для школьников.

Также оказалось, что 11 процентов компаний не планируют нанимать школьников, а 34 процентов признались, что вообще не рассматривают такой вариант.

Чаще всего интерес к школьникам-сотрудникам демонстрировали крупные и средние компании. А вот малый и микробизнес заявили о категорическом нежелании нанимать таких соискателей.

Что касается взглядов на эффективность работы несовершеннолетних, то 35 процентов компаний оценивают ее отрицательно, а 26 процентов считают, что школьник может эффективно трудиться.

Ранее выяснилось, что российские школьники (и мальчики, и девочки) считают самыми популярными профессии дизайнеров, психологов и айтишников.

Также есть сведения, что из-за нехватки кадров российский бизнес уже начал «вербовать» на работу школьников.

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