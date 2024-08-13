Составлен список самых популярных у школьников профессий

«Профилум»: школьники в России хотят быть дизайнерами и психологами

Профессии дизайнеров, психологов и айтишников оказались самыми популярными у российских школьников. Такой результат показало исследование, проведенное экспертами «Профилум». Их выводы цитирует ТАСС.

Оказалось, что мальчики и девочки отдают предпочтение схожим профессиям. В список тех, которые школьники выбирают чаще всего, вошли: дизайнер интерьера, веб-дизайнер, художник, гейм-дизайнер, графический дизайнер, психолог, спортсмен, 3D-моделлер, видеомонтажер, 3D-аниматор.

Что касается направлений обучения, то в пятерке самых популярных оказались науки об обществе, инженерное дело, технологии и технические науки, информатика и компьютерные науки, здравоохранение и медицина, искусство и культура.

Кроме того, исследователи выяснили, в какие кружки ходит большинство российских школьников. У девочек самыми популярными оказались секции английского языка (12 процентов), спортивные и современные танцы (около девяти процентов) и живопись (8,8 процента). Мальчики отдают предпочтение игровым видам спорта с мячом (12,8 процента), боевым искусствам (10,2 процента) и плаванию (7,2 процента).

Ранее сообщалось, что российские подростки чаще всего работают менеджерами по работе с клиентами. Кроме того, школьники часто трудоустраиваются копирайтерами, контент-менеджерами, фотографами и операторами кол-центров.

До этого стало известно, что меньше всего в России зарабатывают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя.