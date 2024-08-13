Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:25, 13 августа 2024Экономика

Составлен список самых популярных у школьников профессий

«Профилум»: школьники в России хотят быть дизайнерами и психологами

Фото: Josefa nDiaz / Unsplash

Профессии дизайнеров, психологов и айтишников оказались самыми популярными у российских школьников. Такой результат показало исследование, проведенное экспертами «Профилум». Их выводы цитирует ТАСС.

Оказалось, что мальчики и девочки отдают предпочтение схожим профессиям. В список тех, которые школьники выбирают чаще всего, вошли: дизайнер интерьера, веб-дизайнер, художник, гейм-дизайнер, графический дизайнер, психолог, спортсмен, 3D-моделлер, видеомонтажер, 3D-аниматор.

Что касается направлений обучения, то в пятерке самых популярных оказались науки об обществе, инженерное дело, технологии и технические науки, информатика и компьютерные науки, здравоохранение и медицина, искусство и культура.

Материалы по теме:
Как правильно пишется слово «получше»: слитно, раздельно или через дефис?
Как правильно пишется слово «получше»:слитно, раздельно или через дефис?
16 июля 2024
Как собрать ребенка в школу в 2024 году и сколько это стоит? Список необходимых вещей для школьников
Как собрать ребенка в школу в 2024 году и сколько это стоит?Список необходимых вещей для школьников
17 июля 2024

Кроме того, исследователи выяснили, в какие кружки ходит большинство российских школьников. У девочек самыми популярными оказались секции английского языка (12 процентов), спортивные и современные танцы (около девяти процентов) и живопись (8,8 процента). Мальчики отдают предпочтение игровым видам спорта с мячом (12,8 процента), боевым искусствам (10,2 процента) и плаванию (7,2 процента).

Ранее сообщалось, что российские подростки чаще всего работают менеджерами по работе с клиентами. Кроме того, школьники часто трудоустраиваются копирайтерами, контент-менеджерами, фотографами и операторами кол-центров.

До этого стало известно, что меньше всего в России зарабатывают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР заявили о планах США заменить Зеленского. Кто может стать новым президентом Украины?

      Врачи предупредили о вреде распространенной привычки

      «АвтоВАЗ» вложит рекордную сумму в модернизацию производства

      Инстасамка показала откровенное совместное видео с мужем

      В российском городе разгромили около 30 могил

      В Курской области ликвидировали издевавшихся над российскими ранеными бойцов ВСУ

      Стало известно о возможном назначении нового командующего СВО в Курской области

      В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

      Расчеты ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии отправились в Россию

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше