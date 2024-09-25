Мусульман назвали потенциальными избирателями Трампа

Американист Акимов: Трамп может добиться успеха в борьбе за голоса мусульман

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп может добиться успеха в борьбе за популярность среди мусульман, чьи голоса имеют особое значение в таких штатах как Пенсильвания и Мичиган. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры американских исследований СПбГУ Юрий Акимов.

В частности, историк указал, что многие из представителей данной религиозной группы недовольны конфликтом Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС. В связи с этим они могут в знак протеста выступить против действующей администрации президента США Джо Байдена.

Антитрампизм среди мусульман из-за его риторики о мигрантах преувеличен (...) Многие из них могут поддержать экономические лозунги Трампа. К тому же недавний конфликт в секторе Газа разочаровал часть мусульман, голосовавших за демократов Юрий Акимов профессор кафедры американских исследований СПбГУ

При этом американист подчеркнул, что несмотря на традиционную поддержку Израиля Республиканской партией, большая часть еврейской общины голосует за демократов.

Еврейская община всегда играет важную роль на выборах в США благодаря своему влиянию и ресурсам. При этом она довольно левая. Большинство евреев поддерживают демократов Юрий Акимов профессор кафедры американских исследований СПбГУ

23 сентября телеканал Al Jazeera сообщал, что Трампа публично поддержал мэр города Хамтрамк в штате Мичиган Амер Галиб. Этот населенный пункт стал первым в истории США, где большинство населения составляют мусульмане. В самом штате кандидат от республиканцев обходит своего оппонента от демократов Камалу Харрис на шесть процентов среди данной религиозной группы.