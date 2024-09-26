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12:46, 26 сентября 2024Силовые структуры

Задержанного ФСБ бывшего топ-менеджера российского предприятия осудили за мошенничество

Под Челябинском суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру «Маяка» Похлебаеву

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Озерске Челябинской области суд приговорил к шести годам и пяти месяцам заключения бывшего руководителя структурного подразделения ФГУП ПО «Маяк» Сергея Похлебаева по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Похлебаеву также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия, в 2020-2022 годы он похитил у предприятия более десяти миллионов, предоставляя подложные документы в подтверждение номинально приобретенных им товаров для нужд компании. В результате Похлебаева задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке суд отпустил под домашний арест вице-мэра города Алексея Ляйфера.

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