Задержанного ФСБ бывшего топ-менеджера российского предприятия осудили за мошенничество

Под Челябинском суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру «Маяка» Похлебаеву

В Озерске Челябинской области суд приговорил к шести годам и пяти месяцам заключения бывшего руководителя структурного подразделения ФГУП ПО «Маяк» Сергея Похлебаева по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Похлебаеву также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия, в 2020-2022 годы он похитил у предприятия более десяти миллионов, предоставляя подложные документы в подтверждение номинально приобретенных им товаров для нужд компании. В результате Похлебаева задержали сотрудники ФСБ.

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