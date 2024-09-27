Французский миллиардер заявил о помощи Дурову

Миллиардер Ньель заявил, что помог Дурову, вынужденному оставаться во Франции

Французский миллиардер Ксавье Ньель сообщил, что помог основателю Telegram Павлу Дурову, вынужденному оставаться на территории страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции BFM, запись доступна на YouTube.

Ньель подтвердил информацию о том, что он оказал помощь Дурову, задержанному и во Франции. «Для меня он еще не пересек черту, потому что он еще не был осужден. (...) И я не знаю, покушался ли он на эту черту», — высказался бизнесмен.

Предприниматель отметил, что люди часто отказываются помогать друзьям, столкнувшимся с проблемами с законом. «Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут», — подчеркнул Ньель.

В конце августа стало известно, что Дуров после задержания в парижском аэропорту просил проинформировать о случившемся миллиардера Ксавье Ньеля. Утверждалось, что это был первый звонок, сделанный бизнесменом после задержания.

Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле Бурже 24 августа. По данным следствия, он является соучастником незаконных действий, совершенных через Telegram. 28 августа медиаменеджера отпустили, установив над ним судебный надзор. Также Дурова обязали внести залог в размере пяти миллионов евро. Сообщалось, что сразу после задержания предприниматель остановился в квартире Ксавье Ньеля.

Ксавье Ньель — основатель, владелец и председатель совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad. Он также является совладельцем газеты Le Monde. СМИ утверждают, что Ньель близок к президенту Франции Эммануэлю Макрону.