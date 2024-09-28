Тело одного погибшего вывезли с места крушения вертолета под Архангельском

ТАСС: тело одного погибшего вывезли с места падения вертолета под Архангельском

С места падения вертолета Robinson под Архангельском вывезли тело одного погибшего, второе будут извлекать с помощью специнструментов, передает ТАСС.

С места крушения вертолета под Архангельском вывезли тело одного погибшего. Однако пока не уточняется, кто это — депутат гордумы столицы региона Сергей Сметанин или владелец борта, бизнесмен Алексей Семенов.

Авиакатастрофа произошла 25 сентября, первые сообщения о пропаже вертолета появились днем позже. Известно, что вертолет вылетел без разрешения, борт не был приписан ни к одному из аэродромов. Дело расследуется по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ.