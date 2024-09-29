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08:43, 29 сентября 2024Россия

«"Ахмат" — не рекламная марка!» Алаудинов рассказал о пойманных мошенниках, выдававших себя за бойцов спецназа

Алаудинов рассказал о выдававших себя за бойцов спецназа «Ахмат» мошенниках

Кадр: Telegram-канал Апти Алаудинов «АХМАТ»

Мошенники представлялись бойцами спецназа «Ахмат» и обманом смогли заработать на дорогую машину. Об этом рассказал командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование», — указал он. Вводя граждан в заблуждение, злоумышленники заработали «немало денег», добавил Алаудинов.

Спецназ «Ахмат» — не рекламная марка. Мы никому не позволим пренебрегать нашим славным именем!

Апти Алаудиновгенерал-майор

Он подчеркнул, что данные аферисты не имеют никакого отношения к «Ахмату». «Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — отметил Алаудинов, пояснив, что это подразделение является одним из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны России.

Мошенниками оказались семеро цыган

Мошенников, представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат», задержали в Старом Осколе, выяснил Telegram-канал «Военкоры русской весны». Отмечается, что аферистами оказались цыгане. Их удалось выследить волонтерам, которые затем вызвали спецназ «Ахмат» из Белгорода. «Задержаны 7 человек на 7 машинах. Задержанных и имущество передали сотрудникам Росгвардии», — говорится в публикации.

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На прикрепленных к публикации кадрах видно, как аферистов уложили на землю. Чтобы они не сбежали, их руки связали клейкой лентой. Один из них пытался выгородить себя, заявив, что носит камуфляж и символику спецоперации в качестве рабочей одежды.

На ролике, опубликованном Алаудиновым, двое мошенников сознались в содеянном. По словам одного из них, они продавали генераторы и строительный инвентарь, представляясь бойцами «Ахмата».

Мошенники выманивают миллионы рублей под видом ветеранов СВО

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 29-летний мужчина выдавал себя за ветерана специальной военной операции (СВО) и обманом выманил у женщины крупную сумму денег. Мошенник добровольно пришел в полицию и признался в содеянном. Мужчина рассказал, что познакомился с 34-летней женщиной и, осознав, что она финансово благополучна, под видом бойца СВО попросил у нее денег «на суд против Минобороны». Через месяц он вновь обратился к знакомой за денежными средствами якобы для оформления справки об инвалидности, лечения и продолжения судебных тяжб. Аферист брал у женщины деньги суммами от 160 тысяч до двух миллионов рублей. В общей сложности она передала ему порядка четырех миллионов рублей.

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Также стало известно, что мошенники начали выманивать деньги, предлагая помочь бойцам СВО. Аферисты убеждали россиян сделать пожертвование для помощи фронту, а в итоге с их счетов списывались все деньги. «Часто информацию мошенники находят в соцсетях, группах в мессенджерах. При этом они используют разные методы воздействия, могут представляться сотрудниками полиции, ФСБ, спецслужб и других ведомств», — уточнили в полиции. Кроме того, россиянам предлагали за деньги помочь в поиске и установлении местонахождения родных, которые находятся на передовой.

В июне россияне начали получать уведомления на оплату «налога на СВО». Отказаться от уплаты «налога» было возможно, заполнив специальную форму по предоставленной ссылке, которая вела на фишинговый сайт. После этого у мошенников появлялся доступ к личным данным и возможность снять деньги с банковского счета пострадавшего.

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      Марина Совина
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