Вяльбе предложила сбросить «серьезную бомбу» на центр Лондона. Чего она хочет добиться и что про это думают в России?

Валуев не поддержал идею Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предложила скинуть «серьезную бомбу на центр Лондона». Таким образом она ответила на вопрос, что должно случиться, чтобы российских спортсменов допустили на Олимпиады и все остальные соревнования под своими флагом и гимном. Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев не поддержал ее идею.

Вяльбе отметила, что Россия веками борется с внешним миром. Москву, по ее словам, никогда не любили. «Они всегда стоят с заточкой за спиной», — добавила советская и российская лыжница, указав, что ей нравится сила России и раздражающая весь мир мощь страны.

Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили Елена Вяльбе президент Федерации лыжных гонок России

Президент ФЛГР указала, что рано или поздно российских спортсменов все равно допустят до состязаний. Однако Вяльбе пересмотрела свой прогноз по возвращению на соревнования после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. «Теперь я понимаю, что даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год», — заключила она.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Губерниев оценил предложение Вяльбе словами «старуха вздурилась»

Российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил предложение Вяльбе сбросить на столицу Великобритании бомбу.

Комментируя слова президента ФЛГР, он привел строчку из «Сказки о рыбаке и рыбке» русского поэта Александра Пушкина. «Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась — хочет бомбу на Лондон-град кинуть, ну а надо, мож, по Тронхейму?» — написал журналист. Он добавил, что Норвегия является для Вяльбе более приоритетной целью.

Валуеву не понравилась идея Вяльбе

Депутату Госдумы, бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву не понравилась идея президента ФЛГР. Он также заметил, что предложение о бомбовом ударе прозвучало эмоционально, а потому не нуждается в комментариях. «Это не случай для всяких раскладов прессы», — подчеркнул Валуев.

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Он согласился с функционером в том, что без Великобритании проблем у мира бы поубавилось, но не поддержал ее предложение. «Человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие», — заявил Валуев.

В Госдуме предположили, что Запад неоднозначно отреагирует на такую шутку

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что слова Вяльбе о возможности возвращения российских спортсменов на международные турниры после удара бомбой по Лондону были шуткой.

«Это же шутка. Просто такая шутка опасна, потому что мы же понимаем, что Запад сразу начнет воспринимать ее как агрессию. Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать. Вы же понимаете, что как раз это и не решит вопрос. Она хоть и пошутила, но она образно говорила, что, конечно, надо что-то более радикально решать в смысле общения с ними», — сказала депутат. Она указала, что подобные вопросы нужно решать с Киевом, а не с Лондоном. «Любое направление наших ударов в сторону НАТО закончится не очень хорошо для всего мира», — добавила Журова.

Она заметила, что стоит быть поаккуратнее с подобными высказываниями, и предположила, что после подобного заявления против Вяльбе ополчатся западные страны.