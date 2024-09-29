В России высказались об идее Вяльбе ударить по Британии для участия спортсменов в турнирах

Депутат Журова: шутку Вяльбе об ударе по Британии Запад воспримет неоднозначно

Слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о возможности возвращения российских спортсменов на международные турниры после удара бомбой по столице Великобритании были шуткой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказала мнение, что на Западе такую позицию воспримут неоднозначно.

«Это же шутка. Просто такая шутка опасна, потому что мы же понимаем, что Запад сразу начнет воспринимать ее как агрессию. Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать. Вы же понимаете, что как раз это и не решит вопрос. Она хоть и пошутила, но она образно говорила, что, конечно, надо что-то более радикально решать в смысле общения с ними. Но это ж надо с Украиной, а Лондон-то здесь, в общем не при чем. Любое направление наших ударов в сторону НАТО закончится не очень хорошо для всего мира», — сказала депутат.

Я бы поаккуратнее была с такими шутками однозначно. К сожалению, после таких слов на нее ополчатся на Западе, если это распространится. Хотя, говорю, она опять же пошутила, но они всегда считают, что мы не шутим Светлана Журова депутат Госдумы

Елена Вяльбе в интервью NEWS.ru заявила, что российских спортсменов допустили бы до международных соревнований, если бы Москва сбросила бомбу на Лондон. «Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили», — сказала она. По ее мнению, рано или поздно россияне смогут вернуться в мировой спорт.