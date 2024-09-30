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15:34, 30 сентября 2024Бывший СССР

Депутат Рады обвинила Главкома ВСУ в разрушении IT-технологий в армии

Безуглая: Сырский разрушает развитие IT-технологий в ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский разрушает развитие IT-технологий в армии. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады республики Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Часть разработчиков наивысшего уровня, почти год писавших специальное программное обеспечение для разведки и ситуационной осведомленности, знающих его архитектуру, была переведена в боевые подразделения», — написала нардеп.

По ее словам, помимо непосредственно угрозы жизни, у специалистов появился риск попасть в российский плен, что приведет к утечке информации и ВСУ.

Депутат добавила, что многие проекты разведки, которые разрабатывались специалистами IT-индустрии Украины, находятся непосредственно под угрозой.

Ранее Безуглая обвинила Сырского в помощи России. «Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине. "Торецкие ротации" из изученных бригадами полос ответственности, где известен "каждый кустик", в другой ад продолжаются прямо сейчас. (...) Что это, как не содействие врагу?» — написала она.

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      Валентин Карант
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