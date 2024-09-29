В Раде обвинили командующего ВСУ Сырского в помощи России

Депутат Рады Безуглая обвинила командующего ВСУ Сырского в помощи России

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырского в помощи России. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине. "Торецкие ротации" из изученных бригадами полос ответственности, где известен "каждый кустик", в другой ад продолжаются прямо сейчас. (...) Что это, как не содействие врагу?», — написала она.

До этого Безуглая заявила, что Сырский «прячется на даче» в Харьковской области, а начальник Генерального штаба украинской армии Анатолий Баргилевич уже давно не появлялся на людях на фоне слухов о получении взяток.

По ее словам, эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше усугубляет и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений. Также депутат добавила, что сейчас все документы вместо пропавшего Баргилевича подписывает его заместитель.