Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 29 сентября 2024Россия

В Раде обвинили командующего ВСУ Сырского в помощи России

Депутат Рады Безуглая обвинила командующего ВСУ Сырского в помощи России

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырского в помощи России. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине. "Торецкие ротации" из изученных бригадами полос ответственности, где известен "каждый кустик", в другой ад продолжаются прямо сейчас. (...) Что это, как не содействие врагу?», — написала она.

До этого Безуглая заявила, что Сырский «прячется на даче» в Харьковской области, а начальник Генерального штаба украинской армии Анатолий Баргилевич уже давно не появлялся на людях на фоне слухов о получении взяток.

По ее словам, эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше усугубляет и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений. Также депутат добавила, что сейчас все документы вместо пропавшего Баргилевича подписывает его заместитель.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      К Лаврову после выступления в ООН выстроилась очередь из желающих пожать руку. Как на это отреагировали на Западе?

      Российские войска ударили по офицерам НАТО в здании СБУ в Запорожье

      В Курске получил повреждения многоквартирный жилой дом

      Словацкий хоккеист «Спартака» сравнил соотечественников с россиянами

      В Раде обвинили командующего ВСУ Сырского в помощи России

      Глава Пентагона пришел в ярость из-за действий Израиля в Ливане. Чем вызвана такая реакция и чего опасаются США?

      Армия Израиля сообщила о ликвидации еще одного лидера «Хезболлы»

      Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников в Воронежской области

      Mia Boyka снизила гонорар за корпоративы после скандала с квадробером

      В Кремле рассказали о корректировках в «ядерную доктрину»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше