Глава МИД Венгрии высказался о мирных инициативах по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт поддержит все мирные инициативы по Украине

Будапешт поддержит любые инициативы, которые способствовали бы урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает Telex.

«Венгрия поддерживает все международные инициативы по украинскому конфликту, которые способствовали бы скорейшему достижению мира», — отметил дипломат.

По словам Сийярто, Будапешт выступает за любые мирные инициативы, благодаря которым можно было бы завершить конфликт «путем переговоров и дипломатии».

Ранее Сийярто на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что Киев должен воздерживаться от односторонних неожиданных шагов, которые могут ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.