Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:18, 30 сентября 2024Мир

Глава МИД Венгрии высказался о мирных инициативах по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт поддержит все мирные инициативы по Украине

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Будапешт поддержит любые инициативы, которые способствовали бы урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает Telex.

«Венгрия поддерживает все международные инициативы по украинскому конфликту, которые способствовали бы скорейшему достижению мира», — отметил дипломат.

По словам Сийярто, Будапешт выступает за любые мирные инициативы, благодаря которым можно было бы завершить конфликт «путем переговоров и дипломатии».

Ранее Сийярто на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что Киев должен воздерживаться от односторонних неожиданных шагов, которые могут ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Предотвращена атака ВСУ по России с воздуха

      Популярный стилист назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Стилист Рогов посоветовал носить осенью необычное пальто

      В Кремле обвинили ВСУ в попытках уничтожить российских военкоров

      Россиянин пожаловался на постоянные избиения со стороны жены

      «Яндекс» объяснил лишние списания денег за такси

      Глава МИД Венгрии высказался о мирных инициативах по Украине

      В Подмосковье задержали иностранца за расправу над бывшей сожительницей

      Пьяный мужчина сорвал транстихоокеанский перелет из-за оскорблений в адрес экипажа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше