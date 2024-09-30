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16:46, 30 сентября 2024Мир

Сийярто призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии

Глава МИД Сийярто: Украина не должна ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Власти Украины должны воздерживаться от односторонних неожиданных шагов, которые могут ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на встрече со своим коллегой Андреем Сибигой, передает РИА Новости.

«Я попросил господина министра Сибигу, чтобы Украина впредь воздерживалась от односторонних неожиданных шагов, которые она предприняла в последнее время, ведь они поставили энергоснабжение Венгрии под угрозу», — отметил дипломат.

По словам Сийярто, Киеву нужно помнить о том, что Будапешт обеспечивает «на полную мощность» поставки энергии на Украину.

2 сентября Сийярто заявил, что Венгрия не сможет выжить без поставок российской нефти, которые идут по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. По его словам, республика в случае остановки транзита «полностью лишается нефти», потому что не имеет достаточной альтернативной инфраструктуры и не сможет удовлетворить спрос граждан и предприятий.

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      Дарья Устьянцева
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