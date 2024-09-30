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16:12, 30 сентября 2024Экономика

Крупный британский автопроизводитель ухудшил прогноз продаж

Британский автопроизводитель Aston Martin ухудшил прогноз продаж в 2024 году

Фото: Phil Noble / Reuters

Крупный британский производитель автомобилей премиум-класса Aston Martin ухудшил прогноз продаж в 2024 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новая оценка подразумевает сокращение ранее запланированных объемом продаж на этот год на 15 процентов. В оставшуюся часть 2024 года компания намерена реализовать на тысячу машин меньше, чем ожидалось. На этом фоне в Aston Martin спрогнозировали падение прибыли автоконцерна по итогам 2024 года. В компании теперь ожидают, что она окажется ниже, чем в прошлом году.

Глава британского концерна Эдриан Холлмарк заявил, что для достижения «поставленных амбициозных целей в 2024 году требовались практически идеальные условия». Однако нынешние реалии не подразумевают выход на новый уровень. Речь идет о негативных последствиях продолжающихся перебоев в поставках различного рода компонентов. Кроме того, на продажах автомобилей Aston Martin оказывает влияние слабая макроэкономическая ситуация в Китае, который является одним из лидеров по объемам закупок. После этого заявления, как уточняется, акции Aston Martin упали в цене на 20 процентов.

Компании Aston Martin и Jaguar Land Rover (подразделение индийской Tata Motors) приостановили поставки своих автомобилей премиального класса в Россию еще в начале марта 2022 года. В концернах заявили, что санкционный режим западных стран в отношении РФ создали растущие торговые препятствия для реализации машин на российском рынке.

Газета The Daily Telegraph оценивала суммарный ущерб Великобритании от введенных санкций против России в 6,2 миллиарда фунтов стерлингов. Самый большой урон, как уточняли аналитики, принесет запрет на поставки в РФ люксовых машин.

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      Анатолий Акулов
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