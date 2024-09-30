Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:58, 30 сентября 2024Путешествия

Мужчина представился бойцом ВСУ и пообещал взорвать российский самолет в Египте

Shot: мужчина представился бойцом ВСУ и сорвал вылет российского самолета

Фото: Unsplash

Неизвестный мужчина представился бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвал вылет российского самолета в аэропорту Египта. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 26 сентября, с рейсом российской авиакомпании из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. Командир воздушного судна (КВС) остановился в одном из отелей, где перевозчик размещает сотрудников для отдыха между полетами. Когда пилот уходил из гостиницы, в лобби к нему подошел незнакомец, который заявил, что он боец ВСУ, и пообещал взорвать собирающийся лететь в Россию лайнер.

Материалы по теме:
«Самолет — лакомый объект для терроризма» Как живет человек, который делает все, чтобы люди не пронесли в самолет бомбу
«Самолет — лакомый объект для терроризма»Как живет человек, который делает все, чтобы люди не пронесли в самолет бомбу
25 июля 2023
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018

После этого мужчина спрятался, а КВС доложил о произошедшем в аэропорт. Из-за этого сотрудникам воздушной гавани, полиции и кинологам пришлось повторно досматривать самолет, багаж и ручную кладь всех пассажиров. Как сообщает источник, взрывчатку на борту не нашли. В итоге воздушное судно вылетело в Екатеринбург с опозданием в 2,5 часа. Судьба злоумышленника не раскрывается.

В апреле россиянин пригрозил взорвать летевший из Сочи в Санкт-Петербург самолет после ссоры с девушкой. Нетрезвый мужчина забежал на борт воздушного судна, начал громко кричать и материться, а потом попытался поджечь себя и кресла в салоне.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Пьяный мужчина сорвал транстихоокеанский перелет из-за оскорблений в адрес экипажа

      Путина попросили допустить клубы новых регионов к российским турнирам

      На Украине испугались быстрого уничтожения дронов ВСУ

      90-летний россиянин захотел стать самым возрастным обладателем золотой медали ГТО

      Злобный морской лев оторвал кусок ноги мужчине и вцепился в бедро женщине

      Раскрыта криминальная схема по легализации в России тысячи мигрантов

      Раненный в ДНР военкор заснял удар дрона

      Волонтер рассказала о применении ВСУ химического оружия в Курской области

      Путин наградил бывшего посла Армении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше