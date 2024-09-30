Мужчина представился бойцом ВСУ и пообещал взорвать российский самолет в Египте

Shot: мужчина представился бойцом ВСУ и сорвал вылет российского самолета

Неизвестный мужчина представился бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвал вылет российского самолета в аэропорту Египта. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 26 сентября, с рейсом российской авиакомпании из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. Командир воздушного судна (КВС) остановился в одном из отелей, где перевозчик размещает сотрудников для отдыха между полетами. Когда пилот уходил из гостиницы, в лобби к нему подошел незнакомец, который заявил, что он боец ВСУ, и пообещал взорвать собирающийся лететь в Россию лайнер.

После этого мужчина спрятался, а КВС доложил о произошедшем в аэропорт. Из-за этого сотрудникам воздушной гавани, полиции и кинологам пришлось повторно досматривать самолет, багаж и ручную кладь всех пассажиров. Как сообщает источник, взрывчатку на борту не нашли. В итоге воздушное судно вылетело в Екатеринбург с опозданием в 2,5 часа. Судьба злоумышленника не раскрывается.

В апреле россиянин пригрозил взорвать летевший из Сочи в Санкт-Петербург самолет после ссоры с девушкой. Нетрезвый мужчина забежал на борт воздушного судна, начал громко кричать и материться, а потом попытался поджечь себя и кресла в салоне.

