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12:05, 24 апреля 2024Путешествия

Россиянин поругался с девушкой и пригрозил взорвать летевший из Сочи самолет

РЕН ТВ: россиянин пригрозил взорвать самолет после ссоры с девушкой

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россиянин, который пригрозил взорвать летевший из Сочи в Санкт-Петербург самолет, сделал это после ссоры с девушкой. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания рассказал, что дебоширом оказался ведущий специалист московской компании по продаже компьютеров. Он находился в аэропорту в компании сожительницы. По словам источника, оба пассажира были нетрезвы и поругались, после чего мужчина «психанул и убежал».

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Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, 31-летний житель Москвы взломал аварийную дверь, проник на перрон и забежал на борт воздушного судна. Там он начал громко кричать, материться и угрожать бомбой. Кроме того, дебошир попытался поджечь себя и кресла в салоне.

В отношении нарушителя порядка составили протоколы об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Инцидент произошел в аэропорту Сочи во вторник, 23 апреля. Самолет должен был вылететь в Санкт-Петербург в 16:25, но его задержали на три часа.

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      Алина Черненко
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