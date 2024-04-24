Россиянин поругался с девушкой и пригрозил взорвать летевший из Сочи самолет

РЕН ТВ: россиянин пригрозил взорвать самолет после ссоры с девушкой

Россиянин, который пригрозил взорвать летевший из Сочи в Санкт-Петербург самолет, сделал это после ссоры с девушкой. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания рассказал, что дебоширом оказался ведущий специалист московской компании по продаже компьютеров. Он находился в аэропорту в компании сожительницы. По словам источника, оба пассажира были нетрезвы и поругались, после чего мужчина «психанул и убежал».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, 31-летний житель Москвы взломал аварийную дверь, проник на перрон и забежал на борт воздушного судна. Там он начал громко кричать, материться и угрожать бомбой. Кроме того, дебошир попытался поджечь себя и кресла в салоне.

В отношении нарушителя порядка составили протоколы об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Инцидент произошел в аэропорту Сочи во вторник, 23 апреля. Самолет должен был вылететь в Санкт-Петербург в 16:25, но его задержали на три часа.

