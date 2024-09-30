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15:39, 30 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об улучшении защиты прав венгров

Глава МИД Украины Сибига: в стране улучшилась защита прав венгров

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о положительной динамике в решении вопроса защиты прав венгров в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Глава МИД Украины рассказал, что во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто стороны констатировали улучшения в решении этого вопроса и договорились о дальнейшем сотрудничестве для достижения консенсуса по всем чувствительным темам.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан усомнился в правильности решения Украины бороться с Россией. По его словам, на месте Киева Будапешт не стал бы бороться с Москвой.

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      Илья Таксюр
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