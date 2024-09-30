На Украине рассказали об улучшении защиты прав венгров

Глава МИД Украины Сибига: в стране улучшилась защита прав венгров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о положительной динамике в решении вопроса защиты прав венгров в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Глава МИД Украины рассказал, что во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто стороны констатировали улучшения в решении этого вопроса и договорились о дальнейшем сотрудничестве для достижения консенсуса по всем чувствительным темам.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан усомнился в правильности решения Украины бороться с Россией. По его словам, на месте Киева Будапешт не стал бы бороться с Москвой.