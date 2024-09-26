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19:34, 26 сентября 2024Мир

В Венгрии усомнились в правильности решения Украины бороться с Россией

Балаж Орбан: Венгрия на месте Украины не вступала бы в борьбу с Россией
Балаш Орбан

Балаш Орбан. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Венгрия на месте Украины в начале специальной военной операции (СВО) не вступала бы в борьбу с Россией. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаж Орбан, передает Politico.

«Каждая страна имеет право решать свою судьбу, и лидеры берут на себя ответственность», — сказал он, добавив, что на месте Киева Будапешт не стал бы бороться с Москвой.

Политик также назвал действия украинского лидера Владимира Зеленского в отношении России в начале СВО безответственными. Он объяснил свою позицию тем, что Зеленский привел страну к человеческим и территориальным потерям.

Ранее Балаж Орбан призвал мир проснуться и начать прилагать усилия к урегулированию конфликта после вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он подчеркнул, что Будапешт всегда выступал за урегулирование украинского кризиса «не на поле боя, а за столом переговоров».

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      Лина Пивоварова
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