Балаж Орбан: Венгрия на месте Украины не вступала бы в борьбу с Россией

Венгрия на месте Украины в начале специальной военной операции (СВО) не вступала бы в борьбу с Россией. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаж Орбан, передает Politico.

«Каждая страна имеет право решать свою судьбу, и лидеры берут на себя ответственность», — сказал он, добавив, что на месте Киева Будапешт не стал бы бороться с Москвой.

Политик также назвал действия украинского лидера Владимира Зеленского в отношении России в начале СВО безответственными. Он объяснил свою позицию тем, что Зеленский привел страну к человеческим и территориальным потерям.

Ранее Балаж Орбан призвал мир проснуться и начать прилагать усилия к урегулированию конфликта после вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он подчеркнул, что Будапешт всегда выступал за урегулирование украинского кризиса «не на поле боя, а за столом переговоров».