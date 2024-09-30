Депутат Рады Дубинский призвал Запад осознать недоговороспособность Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что западным странам следует осознать недоговороспособность президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский призвал Запад осознать недоговороспособность Зеленского и подчеркнул, что его героизация в западных изданиях сыграла с ним злую шутку.

«Зеленский недоговороспособен. Он был таким изначально, а сейчас тем более поверил в себя. Ни на какие изменения он не пойдет», — заверил он.