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23:17, 30 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о недоговороспособности Зеленского

Депутат Рады Дубинский призвал Запад осознать недоговороспособность Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что западным странам следует осознать недоговороспособность президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский призвал Запад осознать недоговороспособность Зеленского и подчеркнул, что его героизация в западных изданиях сыграла с ним злую шутку.

«Зеленский недоговороспособен. Он был таким изначально, а сейчас тем более поверил в себя. Ни на какие изменения он не пойдет», — заверил он.

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      Марина Совина
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