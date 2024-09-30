Президент Польши предстанет перед судом

Президент Польши Дуда предстанет перед судом 24 октября 2025 года

Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом после окончания своих полномочий главы государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Организация подала иск, обвинив Дуду в «оскорблении граждан своего государства» во время его прошлогоднего выступления. Тогда он отрицательно оценил фильм Агнешки Холланд «Зеленая граница» о событиях на границе Польши и Белоруссии, показывающий в негативном свете польских пограничников и других силовиков. Дуда тогда заявил, что не удивился тому, что сотрудники Пограничной стражи Польши использовали фразу «только свиньи сидят в кинотеатре», известную со времен гитлеровской оккупации Польши, когда в кинотеатрах показывали пропагандистские фильмы нацистов.

Окружной суд Варшавы назначил рассмотрение дела на 24 октября 2025 года. К этому времени Дуда перестанет быть президентом Польши, поскольку его полномочия заканчиваются в августе 2025 года. Он не может баллотироваться на второй срок, так как занимает свой пост второй раз подряд.

Глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая подтвердила журналистам факт назначения слушания, Дуду на заседании будет представлять адвокат.

Ранее сообщалось, что приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 12 декабря текущего года. При этом ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре. После этого его уже переносили на начало декабря. Решение суда вынесут после выборов президента США.

В начале сентября Хантер Байден вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях. Также стало известно, что Джо Байден по-прежнему не намерен даровать помилование своему сыну.