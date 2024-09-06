Сын Байдена признал вину по делу о неуплате налогов

NBC News: сын Байдена Хантер признал вину по делу о неуплате налогов

Сын президента США Джо Байдена Хантер вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях. Об этом сообщает NBC News.

«Хантер Байден признал вину во всем обвинениям в деле против него о федеральных налогах», — говорится в публикации. Вынесение приговора сыну главы Белого дома назначено на 16 декабря.

Ранее стало известно, что Джо Байден по-прежнему не намерен даровать помилование своему сыну. Также в Белом доме отрицают возможность смягчения наказания Хантеру Байдену в связи с его намерением признать вину.

В начале декабря 2023 года сыну президента предъявили девять обвинений в неуплате налогов, 53-летнему Байдену-младшему может грозить до 17 лишения свободы.