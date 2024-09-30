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15:52, 30 сентября 2024Экономика

Путин заявил о восстановлении тысяч домов в новых регионах РФ

Путин: с 2022 года в новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С 2022 года в новых регионах РФ было восстановлено 5,8 тысячи домов и 3,5 тысячи километров дорог. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.

«За период с 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог и только в сфере образования построено и отремонтировано свыше 1,5 тысячи объектов. В их числе 776 школ, 633 детских сада и 68 объектов дополнительного образования, 56 — среднего профессионального образования, 24 вуза, из них 346 — в текущем году», — сообщил глава государства. Путин добавил, что недавно в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях были запущены или готовы к открытию еще несколько обновленных школ, вузов и учреждений дополнительного образования в области спорта и искусства. Помимо этого, в новых регионах восстанавливают поликлиники, объекты энергетики, промышленные, аграрные предприятия, музеи, библиотеки, исторические мемориалы.

«Мы делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные восстановительные работы. И последовательно выполняем намеченный план», — заключил президент.

Ранее в этот же день глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал о ходе интеграции новых регионов в российскую правовую и экономическую системы.

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