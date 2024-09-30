Российский боец заявил об отступлении ВСУ при малейшем натиске

Командир штурмовиков: ВСУ в курском приграничье отступают при малейшем натиске

Командир штурмового отряда ВС РФ заявил, что в курском приграничье Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают отступать при малейшем натиске. Также они получают от украинского командования бездумные приказы, передает ТАСС.

По словам российского военнослужащего, бойцы ВСУ в приграничных районах Курской области пытаются сопротивляться лишь в первые несколько минут, после чего отступают, «почувствовав легенький натиск». При этом их командиры не ориентируются на актуальную информацию о ходе военных действий (возможно, они ей вовсе не располагают). Приказы, которые они отдают, не приводят к значимому результату, они нужны скорее для подотчетности.

«Командиры им указывают точку. Вот, поезжайте туда, там закрепляйтесь. Не зная даже ничего по положению войск, по нашим сведениям. То есть они думают, что "приедем сейчас, закопаемся — и все". А они приезжают прямо к нам в руки. Истерики в радиоэфире у них очень хорошие», — добавил собеседник агентства.

Ранее пленный танкист ВСУ рассказал об обстоятельствах отправки в Курскую область. Военнослужащий заверяет, что украинские командиры с помощью обмана и угроз направляют солдат в российский регион.