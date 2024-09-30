Сотни россиян застряли в аэропорту на восемь часов по вине авиакомпаний

Свыше 300 летевших в Якутию пассажиров застряли в аэропорту Новосибирска

Сотни россиян застряли в аэропорту Новосибирска более чем на восемь часов по вине авиакомпаний, а также из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, вылета в якутские Эльгу и Удачный ожидают свыше 300 пассажиров, 24 из которых — дети. Такая длительная задержка рейсов произошла из-за неблагоприятных метеоусловий и позднего прибытия самолетов перевозчиков «Алроса» и «Якутия».

Отмечается, что Новосибирской транспортной прокуратурой уже организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Ранее пассажир российской авиакомпании «КрасАвиа» потерял сознание во время полета. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Томска в Стрежевой самолета 27 сентября.

