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11:07, 30 сентября 2024Путешествия

Сотни россиян застряли в аэропорту на восемь часов по вине авиакомпаний

Свыше 300 летевших в Якутию пассажиров застряли в аэропорту Новосибирска

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Сотни россиян застряли в аэропорту Новосибирска более чем на восемь часов по вине авиакомпаний, а также из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, вылета в якутские Эльгу и Удачный ожидают свыше 300 пассажиров, 24 из которых — дети. Такая длительная задержка рейсов произошла из-за неблагоприятных метеоусловий и позднего прибытия самолетов перевозчиков «Алроса» и «Якутия».

Отмечается, что Новосибирской транспортной прокуратурой уже организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Ранее пассажир российской авиакомпании «КрасАвиа» потерял сознание во время полета. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Томска в Стрежевой самолета 27 сентября.

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      Фариза Бацазова
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