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19:10, 30 сентября 2024Бывший СССР

Удар по скоплению ВСУ в Харьковской области попал на видео

ВС России поразили скопление живой силы и техники ВСУ в Харьковской области

Расчеты реактивной артиллерии группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России поразили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видео опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

На видео попал удар реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВС России по скоплению ВСУ. На кадрах зафиксированы точные попадания по украинской технике. «В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось поражение мест временного размещения личного состава и боевой техники противника», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее атака российскими штурмовиками Су-25 позиций ВСУ под Курском попала на видео. Как сообщается, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены в результате удара.

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      Алевтина Запольская
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