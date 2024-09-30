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13:21, 30 сентября 2024Россия

Атака российскими штурмовиками Су-25 позиций ВСУ под Курском попала на видео

МО России опубликовало кадры атаки штурмовиков Су-25 позиций ВСУ под Курском

Атака российскими штурмовиками Су-25 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском попала на видео. Кадры опубликовало Министерство обороны (МО) России в Telegram-канале.

На выложенных кадрах видно, как боевые самолеты взлетают с аэродрома, выпускают по дислокации ВСУ ракеты, уходят на маневр и одновременно с этим отстреливают тепловые ловушки, которые должны защитить штурмовики в случае работы систем противовоздушной обороны противника. После этого два борта благополучно возвращаются на аэродромы базирования.

«По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены», — сообщили в оборонном ведомстве.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло почти два месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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