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15:56, 30 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали об усеянных телами украинских солдат путях эвакуации из Угледара

Боец 72-й ОМБр ВСУ: дороги эвакуации из Угледара усеяны телами украинских солдат

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дороги эвакуации из Угледара усеяны телами украинских солдат. Об этом рассказал неназванный боец обороняющей город 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), его слова передает в Telegram украинский военнослужащий с позывным Алекс.

«Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают. Очень много тяжелых "трехсотых", которых вынести пешком под дронами нереально. Также множество "двухсотых" лежат просто по дорогам», — заявил военный.

Он отметил, что в городе заканчиваются припасы и снаряды, и добавил, что бригада не может продолжать оборонять город.

В сообщении боец также заявил о невозможности провести вывод войск из Угледара. По его словам, Вооруженные силы России взяли под полный огневой контроль последний доступный украинским военным путь эвакуации.

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      Глеб Палехов
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