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15:59, 1 октября 2024Мир

На Западе заявили о готовности главы МИД Украины к компромиссам в урегулировании

FT: глава МИД Украины Сибига готов на компромиссы в урегулировании конфликта

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига готов на компромиссы в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

«По словам дипломатов, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своей первой поездки в США использовал частные встречи с западными коллегами для обсуждения возможных компромиссных решений», — утверждается в публикации.

Собеседники издания отметили, что у нового главы МИД Украины «более прагматичная позиция в отношении возможных переговоров» о территориальных уступках в обмен на гарантии безопасности, чем у бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

В публикации также сообщалось, что Украина и ее официальные лица близки к признанию потери территорий ради заключения перемирия с Россией.

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      Елизавета Мытарева
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