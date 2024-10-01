На Западе заявили о готовности главы МИД Украины к компромиссам в урегулировании

FT: глава МИД Украины Сибига готов на компромиссы в урегулировании конфликта

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига готов на компромиссы в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

«По словам дипломатов, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своей первой поездки в США использовал частные встречи с западными коллегами для обсуждения возможных компромиссных решений», — утверждается в публикации.

Собеседники издания отметили, что у нового главы МИД Украины «более прагматичная позиция в отношении возможных переговоров» о территориальных уступках в обмен на гарантии безопасности, чем у бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

В публикации также сообщалось, что Украина и ее официальные лица близки к признанию потери территорий ради заключения перемирия с Россией.