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12:27, 1 октября 2024Мир

В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО

Песков: новый генсек НАТО Рютте хорошо известен в Кремле
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новый генсек НАТО Марк Рютте хорошо известен в Кремле и в частности президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Господин Рютте нам хорошо известен, не один час они вместе с президентом Путиным провели за столом переговоров», — сказал он.

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Песков отметил, что у российского руководства в годы пребывания Рютте на посту премьер-министра Нидерландов «были надежды на выстраивание добрых прагматичных отношений», но впоследствии страна заняла «достаточно непримиримую» позицию по отношению к Москве.

«Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал», — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Официальная церемония передачи полномочий проходила в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

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      Виктория Кондратьева
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