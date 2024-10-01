В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО

Песков: новый генсек НАТО Рютте хорошо известен в Кремле

Новый генсек НАТО Марк Рютте хорошо известен в Кремле и в частности президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Господин Рютте нам хорошо известен, не один час они вместе с президентом Путиным провели за столом переговоров», — сказал он.

Песков отметил, что у российского руководства в годы пребывания Рютте на посту премьер-министра Нидерландов «были надежды на выстраивание добрых прагматичных отношений», но впоследствии страна заняла «достаточно непримиримую» позицию по отношению к Москве.

«Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал», — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Официальная церемония передачи полномочий проходила в штаб-квартире альянса в Брюсселе.