Путин разрешил освобождать подсудимых при поступлении на военную службу. Что известно о новом законе?

Путин подписал закон об освобождении заключенных, проходящих военную службу

В России подсудимых, проходящих военную службу, смогут освобождать от уголовной ответственности. В среду, 2 октября, российский президент Владимир Путин подписал два соответствующих закона. Изменения были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и закон о военной службе.

Согласно документу, участникам специальной военной операции (СВО), мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы с Минобороны, будет дано освобождение от уголовного наказания на стадии судебного разбирательства. Действие нормы распространяется также на осужденных, чей приговор не вступил в законную силу. Так, теперь судья будет принимать решение по ходатайству командования военной части или учреждения. Помимо приостановления уголовного преследования следует также отмена меры пресечения.

До этого заключить контракт для участия в спецоперации могли обвиняемые еще до передачи дела в суд либо уже осужденные. Подписанная Путиным поправка распространяет эту возможность на тех, чьи дела находятся на стадии рассмотрения в суде.

Фото: Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Закон не коснется тех, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Согласно документу, от уголовной ответственности не смогут быть освобождены осужденные за совершение преступлений против половой неприкосновенности лиц, не достигших совершеннолетия.

Данный закон был принят депутатами Госдумы 24 сентября сразу во втором и третьем чтениях. Совет Федерации одобрил его на следующий день. Новые нормы позволят заключать контракты с подсудимыми на этапе, когда уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Одним из авторов законопроекта выступил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он объяснил его необходимость тем, что через выполнение задач в рамках военного контракта в зоне СВО совершивший преступление гражданин сможет искупить свою вину.

Ранее Путин разрешил призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения

Летом прошлого года Путин подписал указ, согласно которому у людей с судимостью появилась возможность отправиться на военную службу по контракту. Действие закона распространяется на всех имеющих судимость граждан, за исключением лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности, преступления небольшой и средней тяжести и отбывших наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.