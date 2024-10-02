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10:21, 2 октября 2024Россия

В России ужесточат наказание за фиктивную регистрацию иностранцев. Нарушителям грозит штраф до 60 миллионов рублей

В ГД внесли проект о штрафах до 60 млн рублей за фиктивную регистрацию

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Государственную Думу (ГД) внесли законопроект, предусматривающий штрафы до 60 миллионов рублей за фиктивную регистрацию иностранцев и подделку документов.

В рамках данной инициативы парламентарии предложили наложить описанные санкции на юридических лиц. В случае если подделку документов удастся доказать, в первый раз виновной стороне грозит штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей, однако за повторное нарушение сумма увеличится до 10-60 миллионов рублей.

Авторами законопроекта выступили спикер ГД Вячеслав Володин, а также лидеры всех фракций нижней палаты парламента.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

За последнее время в ГД внесли пять законопроектов против нелегальной миграции

В ГД внесли пять законопроектов, в основе которых лежит ужесточение мер против нелегальной миграции в стране. О них сообщила вице-спикер Госдумы, глава комиссии палаты парламента по вопросу миграционной политики Ирина Яровая.

Наша задача — сделать невыгодной организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам

Ирина Яроваяглава комиссии Госдумы по вопросу миграционной политики

Депутат подчеркнула, что все внесенные проекты призваны повысить статус противодействия нелегальной миграции в России. Она отметила, что один из наиболее важных проектов относит организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.

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В РФ ввели поправку, ужесточающую требования для проживания мигрантов

В ГД приняли поправку, которая значительно ужесточит требования для проживания мигрантов в России. Речь идет об увеличении срока нахождения в браке до трех лет для тех, кто хочет получить разрешение на временное проживание (РВП) в стране в связи с браком с гражданином РФ.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В данный момент брак с россиянином или россиянкой является простым способом для мигрантов получить РВП. При этом по закону нет каких-либо ограничений для пребывания в браке, так что для получения преимущества иностранцам достаточно самого факта брака, что установлено в шестой статье Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Принятая поправка позволяет аннулировать РВП в случае, если брак будет признан недействительным. Авторами данной инициативы выступили председатель ГД Вячеслав Володин и глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

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      Наталья Анисеева
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