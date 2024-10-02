«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России

«Зенит» победил «Акрон» со счетом 5:1 в матче Кубка России

«Зенит» разгромил «Акрон» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ерохин, оформивший дубль Артур, Александр Соболев, для которого этот гол стал дебютным за команду, а также Андрей Мостовой. Единственный гол гостей на счету Владимира Москвичева.

С 74 минуты «Зенит» играл в меньшинстве из-за травмы Максима Глушенкова и отсутствия замен. Игрок, недавно перенесший перелом руки, повредил заднюю поверхность бедра и не смог доиграть матч. На 81-й минуте красную карточку получил защитник тольяттинцев Вячеслав Бардыбахин.

«Зенит» набрал 13 очков и гарантировал себе выход в плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе «Акрона» 8 очк, команда располагается на второй строчке в группе D.