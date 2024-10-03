ФИФА проведет расследование действий Израиля

Дисциплинарному комитету ФИФА поручили изучить правонарушения со стороны Израиля

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) поручил дисциплинарному комитету провести расследование действий Израиля на предмет возможных правонарушений и проявления дискриминации. Об этом сообщается на сайте организации.

«Совет ФИФА провел комплексную проверку по этому очень деликатному вопросу. Основываясь на тщательной оценке, мы последовали рекомендациям независимых экспертов», — говорится в заявлении. В ФИФА призвали к миру в регионе.

В феврале 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от международных турниров. Осенью по этому вопросу в организацию обратилась Палестинская футбольная ассоциация, однако также получила отказ.

Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на проведение военной операции в Палестине. При этом сборные и клубы России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине.