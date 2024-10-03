Госслужащим в одном регионе России повысят зарплаты

Госслужащим в Татарстане повысят зарплаты с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года госслужащим в Татарстане повысят зарплаты. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов, пишет KP.RU.

Так, оклад специалиста третьего разряда в российском регионе будет составлять 13,9 тысячи рублей. Это необходимо для расчета зарплат других работников. Тем временем министры будут получать 48,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выберут лучшего пожилого водителя. В Казани состоится финал республиканского конкурса водительского мастерства. В нем примут участие 33 автолюбителя из 32 городов и районов республики.