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17:56, 3 октября 2024Моя страна

В Татарстане выберут лучшего пожилого водителя

В Казани в конкурсе водительского мастерства выберут лучшего пожилого водителя

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

В Татарстане выберут лучшего пожилого водителя. Соответствующий материал публикует агентство «ТатарИнформ».

В Казани состоится финал республиканского конкурса водительского мастерства. В нем примут участие 33 автолюбителя из 32 городов и районов Татарстана. Участники покажут свои умения управлять автомобилем на специальной площадке и знание ПДД.

По словам организаторов, конкурс проводят для того, чтобы пожилые водители повторили ПДД, улучшили навыки вождения и приняли участие в пропаганде безопасности дорожного движения.

В июле сообщалось, что кот проехал всю Кемеровскую область на крыше грузовика.

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      Карина Черных
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