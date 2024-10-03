В Казани в конкурсе водительского мастерства выберут лучшего пожилого водителя

В Татарстане выберут лучшего пожилого водителя. Соответствующий материал публикует агентство «ТатарИнформ».

В Казани состоится финал республиканского конкурса водительского мастерства. В нем примут участие 33 автолюбителя из 32 городов и районов Татарстана. Участники покажут свои умения управлять автомобилем на специальной площадке и знание ПДД.

По словам организаторов, конкурс проводят для того, чтобы пожилые водители повторили ПДД, улучшили навыки вождения и приняли участие в пропаганде безопасности дорожного движения.

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