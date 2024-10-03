Ливан запросил у России дипломатическую помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол страны в РФ Шауки Бу Нассар.
Он уточнил, что попросил активизировать дипломатические усилия и контактировать со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, включая ООН и другие международные организации.
Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения
Он также понадеялся, что Россия продолжит поставлять Ливану гуманитарную помощь, так как, по его мнению, конфликт с Израилем завершится нескоро. «Кажется, что этот конфликт может продлиться долго, что приведет к большему числу перемещенных лиц и, следовательно, к еще большей необходимости в гуманитарной помощи от России и других дружественных стран», — признался дипломат.
Ранее в четверг спецборт МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Ливан для жителей республики. Были доставлены продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а также электростанции. Гумпомощь доставили в соответствии с указанием российского президента Владимира Путина.
Путин может лично поехать в Катар, чтобы поспособствовать разрешению конфликта
Также в четверг близкий к Кремлю Telegram-канал RIA_Kremlinpool сообщил, что президент РФ может посетить Катар.
В публикации утверждается, что Москва и Доха сейчас обсуждают сроки возможного визита Путина в Катар и катарского эмира в Россию. Вероятные даты поездок не приводятся.
Подобный визит может стать частью усилий по разрешению ближневосточного конфликта.
Израиль атакует Бейрут, «Хезболла» заявляет, что остановила ЦАХАЛ
3 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые атаковала центральный район Бейрута, столицы Ливана. «Взрыв был очень сильный — это на соседней улице от меня, в Башура. Тут до парламента идти пять минут. Ракеты ударили прямо по дому», — рассказал очевидец.
В этот же день боевики движения «Хезболла» объявили об остановке с помощью артиллерии прорыва ЦАХАЛ на территорию Ливана. Накануне же стало известно, что «Хезболла» впервые вступила в бой с израильскими пехотинцами, в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. В «Хезболле» сообщили, что бойцы ЦАХАЛ отступили.
В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля осуществила прорыв границы с Ливаном сразу в нескольких местах. Колонны техники вошли в населенные пункты на юге страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, что проводятся только «ограниченные операции» с целью защиты своего населения на севере страны.
При этом Вооруженные силы Ливана в боевых столкновениях не участвуют и даже отошли с ряда позиций на юге страны у границы с Израилем, что было названо «передислокацией и перегруппировкой». В течение последнего года ливанские военные не наносили удары по территории Израиля — все атаки совершала группировка «Хезболла».