Ливан попросил помощи России в урегулировании конфликта с Израилем. Путин может лично приехать на Ближний Восток

Посол Ливана в РФ Нассар предупредил о затяжном конфликте на Ближнем Востоке

Ливан запросил у России дипломатическую помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол страны в РФ Шауки Бу Нассар.

Он уточнил, что попросил активизировать дипломатические усилия и контактировать со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, включая ООН и другие международные организации.

Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения Шауки Бу Нассар посол Ливана в России

Он также понадеялся, что Россия продолжит поставлять Ливану гуманитарную помощь, так как, по его мнению, конфликт с Израилем завершится нескоро. «Кажется, что этот конфликт может продлиться долго, что приведет к большему числу перемещенных лиц и, следовательно, к еще большей необходимости в гуманитарной помощи от России и других дружественных стран», — признался дипломат.

Шауки Бу Нассар. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ранее в четверг спецборт МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Ливан для жителей республики. Были доставлены продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а также электростанции. Гумпомощь доставили в соответствии с указанием российского президента Владимира Путина.

Путин может лично поехать в Катар, чтобы поспособствовать разрешению конфликта

Также в четверг близкий к Кремлю Telegram-канал RIA_Kremlinpool сообщил, что президент РФ может посетить Катар.

В публикации утверждается, что Москва и Доха сейчас обсуждают сроки возможного визита Путина в Катар и катарского эмира в Россию. Вероятные даты поездок не приводятся.

Подобный визит может стать частью усилий по разрешению ближневосточного конфликта.

Израиль атакует Бейрут, «Хезболла» заявляет, что остановила ЦАХАЛ

3 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые атаковала центральный район Бейрута, столицы Ливана. «Взрыв был очень сильный — это на соседней улице от меня, в Башура. Тут до парламента идти пять минут. Ракеты ударили прямо по дому», — рассказал очевидец.

Фото: AA / Abaca / East News

В этот же день боевики движения «Хезболла» объявили об остановке с помощью артиллерии прорыва ЦАХАЛ на территорию Ливана. Накануне же стало известно, что «Хезболла» впервые вступила в бой с израильскими пехотинцами, в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. В «Хезболле» сообщили, что бойцы ЦАХАЛ отступили.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля осуществила прорыв границы с Ливаном сразу в нескольких местах. Колонны техники вошли в населенные пункты на юге страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, что проводятся только «ограниченные операции» с целью защиты своего населения на севере страны.

При этом Вооруженные силы Ливана в боевых столкновениях не участвуют и даже отошли с ряда позиций на юге страны у границы с Израилем, что было названо «передислокацией и перегруппировкой». В течение последнего года ливанские военные не наносили удары по территории Израиля — все атаки совершала группировка «Хезболла».