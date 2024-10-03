На Украине проведут поисковые работы жертв Волынской трагедии

Институт нацпамяти Украины проведет поисковые работы жертв Волынской трагедии

Институт нацпамяти Украины планирует в 2025 году провести поисковые работы жертв Волынской трагедии в Ровенской области для эксгумации по запросу польских граждан. Об этом сообщается на сайте госучреждения.

Поляков призывают присоединиться к поискам в качестве наблюдателей и дать более конкретную информацию о том, где искать тела их предков. При этом институт отмечает, что «оперативность реализации поисковых работ будет зависеть от имеющихся ресурсов», так как количество специалистов ограничено и они задействованы в эксгумации жертв военных действий.

Ранее Украина заявила о готовности говорить с Польшей на тему Волынской резни. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что что украинская сторона имеет достаточно политической воли для обсуждения и решения самых сложных вопросов с ближайшими партнерами и «друзьями поляками».