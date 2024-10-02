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09:52, 2 октября 2024Бывший СССР

Украина заявила о готовности говорить с Польшей на тему Волынской резни

Глава МИД Украины Сибига: Киев готов говорить с Польшей о Волынской резне

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Киев готов говорить с Польшей на разные темы, в том числе о Волынской резне. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на полях Варшавского форума по безопасности, передает «УНИАН».

Журналисты попросили министра иностранных дел оценить желание Варшавы связать членство Украины в Евросоюзе с историческими вопросами. Сибига отметил, что украинская сторона имеет достаточно политической воли для обсуждения и решения самых сложных вопросов с ближайшими партнерами и «друзьями поляками». По его словам, эта тема будет затронута.

26 сентября МИД Польши заявил, что затягивание расследования Волынской резни создает проблему во взаимодействии Киева и Варшавы. Как отметили в ведомстве, без конкретных действий Украины отношения между станами испортятся из-за «одностороннего подхода к общей истории».

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      Кристина Есикова
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