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17:48, 3 октября 2024Путешествия

Названа самая популярная страна бывшего СССР для путешествий россиян

РСТ: Белоруссия стала лидером продаж экскурсионных туров за рубеж у россиян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Белоруссия стала лидером продаж экскурсионных туров за рубеж у россиян осенью 2024 года. Самую популярную страну бывшего СССР для путешествий соотечественников назвали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Директор по развитию, продвижению и рекламе компании «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова отметила, что Белоруссия предлагает удобную транспортную доступность, интересное культурное наследие, привлекательные цены и возможность оплачивать покупки картой «Мир». По ее словам, в 2024 году компания отправила в это государство на 35 процентов туристов больше, чем в 2023-м. Пятидневная поездка туда обойдется от 15,5 тысячи рублей, не включая стоимость билета на поезд.

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В материале также говорится, что среди других востребованных у россиян стран ближнего зарубежья осенью оказались Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия.

В конце сентября сообщалось, что российские туристы стали лидерами по поездкам в Белоруссию. В Республиканском союзе туриндустрии соседнего государства рассказали, что за год его посетили 4,8 миллиона россиян.

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      Алина Черненко
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