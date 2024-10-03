В российском городе отключились светофоры

В центре Ростова-на-Дону отключились светофоры

В центре Ростова-на-Дону отключились светофоры. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Из-за отключения в городе образовались пробки. По словам местных жителей, проблемы со светофорами наблюдаются на Большой Садовой улице, проспекте Соколова, на улице Максима Горького и в Ворошиловском районе.

Ранее жительница Белокалитвинского района Ростовской области чуть не спалила хутор из-за отключения электричества. Оно затронуло три хутора 29 сентября из-за штормового ветра, который мог спровоцировать пожар. Местная жительница по имени Алевтина оказалась этим недовольна. Сначала она позвонила в диспетчерскую службу с требованием вернуть электричество, а затем подожгла сухую траву. Из-за пожара никто не пострадал.