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21:21, 4 октября 2024Силовые структуры

Бизнес-партнера Чекалиных отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных — Вишняка

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Москве суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Валерии и Артема Чекалиных — соучредителя компании по торговле косметикой Романа Вишняка. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнес-партнер Чекалиных будет находиться под домашним арестом до 26 ноября.

До этого аналогичную меру пресечения избрали в отношении Артема Чекалина. Суд также отправил под домашний арест Валерию, известную как Лерчек.

Им предъявлено обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Блогерам может грозить до 10 лет лишения свободы.

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      Марина Совина
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