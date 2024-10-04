Бизнес-партнера Чекалиных отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных — Вишняка

В Москве суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Валерии и Артема Чекалиных — соучредителя компании по торговле косметикой Романа Вишняка. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнес-партнер Чекалиных будет находиться под домашним арестом до 26 ноября.

До этого аналогичную меру пресечения избрали в отношении Артема Чекалина. Суд также отправил под домашний арест Валерию, известную как Лерчек.

Им предъявлено обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Блогерам может грозить до 10 лет лишения свободы.