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15:47, 4 октября 2024Силовые структуры

МВД рассказало о заявках на проживание в России граждан недружественных стран

МВД: желающих получить разрешение на временное проживание в РФ стало больше

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России сообщило об увеличении числа желающих получить разрешение на временное проживание в РФ граждан из недружественных стран. Об этом говорится в Telegram-канале «Миграционный пост».

По данным ведомства, среди заявителей преобладают граждане Германии, Италии, США, Австралии, Румынии, Латвии, Литвы. Они подали заявления в подразделения по вопросам миграции в Москве и Московской области, Приморском и Краснодарском краях, в Брянской, Кировской, а также Оренбургской областях.

Ранее ГУВМ МВД РФ сообщило, что по информации на 1 сентября 2024 года число находящихся в России иностранных граждан, данные о которых содержались в государственной информационной системе миграционного учета, составляло 6 174 777 лиц.

Уточняется, что недружественными странами считаются иностранные государства, реализующие политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным духовно-нравственным ценностям России.

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